ضبط ممثل مصري يدير شبكة دعارة في شقته

هاجمت الشرطة المصرية شقة سكنية تُمارس فيها أعمال دعارة، وتبيّن أن من يديرها هو شاب سبق ومثّل في فيلم "ريكلام" الذي قامت ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق. وتبيّن أيضاً أنّ مَن يُدير معه شبكة الدعارة ممثلة شابة سبق وظهرت في عدد من المسلسلات، منها "هدوء نسبي" و"خطوط حمراء"ن بالإضافة إلى سيدتين آخريين، إذ ضُبطت إحداهما وهي تمارس أعمال الدعارة.

وبعد مواجهة المتّهمين، اعترفوا جميعهم بأنهم اعتادوا ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، إذ يدفع راغب المتعة مبلغ 2500 جنيه مصري مقابل الزيارة الواحدة.

وقد تمّ إلقاء كلّ المتهمين في السجن، وجرى ضبط آخرين يعملون في نفس الشقة، كما تمّ تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم "20455" جنح أوّل مدينة نصر.

وكانت النيابة المصرية قد تلقّت بلاغاً من أحد الأشخاص، يؤكد فيه وجود شبكة للأعمال المنافية للآداب في إحدى الشقق السكنية.

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