كارينا كابور وسط معجبيها في ماليزيا

نشرت النجمة الهندية Kareena Kapoor صوراً لها على إنستغرام مع مجموعة كبيرة من معجبيها، خلال وجودها في أحد الفنادق الماليزية الفاخرة، أثناء افتتاح أوّل متجر للمجوهرات العالمية.

Kareena البالغة 34 عاماً بدت بكامل جمالها وأناقتها، حيث ارتدت فستاناً فضفاضاً طويلاً مع تسريحة بسيطة.

وقد تفاجأت Kareena بالكعكة التي قدّمتها لها معجباتها اللواتي قطعن مسافة طويلة لمدّة تسع ساعات من أجل لقاء نجمتهن المفضّلة.

بالصور: كارينا كابور في قطر