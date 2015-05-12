لجنة متابعة من "الوزراء" لبحث مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها بسوهاج

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، مسئولة لجنة متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمجلس الوزراء، واللواء المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركات المقاولات، مشروعات مياه الشرب التى لم يتم الانتهاء منها.

وتم تفقد محطة مياه الشرب السكساكا بطما والتى تبلغ طاقتها التصميمية 85 الف متر مكعب يوم والتى تخدم مدينة طما وقراها ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ أعمال المآخذ والمرشحات والمروقات والشبكات فى منتصف يونيو المقبل، وكذلك محطة مياه الشرب بشطورة بطهطا والتى تبلغ طاقتها التصميمية 51 ألف متر مكعب يوم والتى تخدم شطورة والصفيحة ونزلة القاضى وبنجا وتوابعها والتى من المقر الانتهاء منها فى نهاية يونيو المقبل.

كما تم متابعة تنفيذ خط مياه الناقل بمحطة مياه المراغة جهينة والمقرر الانتهاء منه فى نهاية يونيه القادم والذى يساهم فى زيادة كمية المياه بمدينة جهينة، كما تم تفقد مآخذ محطة مياه سوهاج غرب والمقرر الانتهاء منه فى نهاية سبتمبر المقبل والذى يساهم فى زيادة كمية المياه بمدينة سوهاج الجديدة.

كما عقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اجتماعًا ضم مسئولى مياه الشرب بالمحافظة والشركات المنفذة للمشروعات والذى شدد فيه على ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات فى أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين.