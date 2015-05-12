بالفيديو - حراسة ألمانيا بخير .. تير شتيجن يخطف الأضواء من نوير

اشتعلت مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. لكن المواجهة تواصلت بين الحارسين الألمانيين مانويل نوير وتير شتيجن.

تألق نوير مع بداية المباراة وحرم برشلونة من هدفين في الدقيقة الخامسة والسادسة.

انفراد من راكيتيتش سدد وقفز نوير وحولها بعيدا عن مرماه. ثم كرة ساقطة من نيمار نجح الألماني في التعامل معها. (شاهدهما)

أما تير شتيجن الألماني في حراسة برشلونة كان أكثر توهجا.

رأسية ممتازة من مولر بعد عرضية فيليب لام في الدقيقة 19 والنتيجة 1-1 في المقص الأيمن قفز عليها بشكل مبهر ومنع هدفا أكيدا لبايرن كاد يشعل المباراة. (شاهدها)

الأمر لم يقف عند هذا الحد. فتير شتيجن لديه الكثير ليقدمه.

فرصة لا تتكرر كثيرا عندما تواجه برشلونة ومن كرة وصلت أمام الستة أمتار في الدقيقة 39 عندما سدد ليفاندوفيسكي لكن يد تير شتيجن تمنع هدفا أكيدا.

وقبل أن تتهادى الكرة إلى الشباك أنقذها تير شتيجن ببراعة عند خط المرمى.

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