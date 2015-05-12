أخبار عاجلة

علاج نبوي يقطع الشك في الصلاة فورًا - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً -
ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تحذير للرجال.. الإفراط فى الساونا يضعف قدرتك الجنسية ويؤثر على خصوبتك

Google+ Print
تحذير للرجال.. الإفراط فى الساونا يضعف قدرتك الجنسية ويؤثر على خصوبتك تحذير للرجال.. الإفراط فى الساونا يضعف قدرتك الجنسية ويؤثر على خصوبتك
الإفراط فى زيارة حمام الساونا يضر بالصحة الجنسية للرجل، تحذير يقدمه الدكتور سعد خالد أخصائى التناسلية والذى أوضح أن الكثير من الرجال يفضلون الذهاب إلى الساونا وعمل حمامات الساونا للتخلص من العرق الزائد فى الجسم، وتفتيح المسام، والشعور براحة العضلات، والتخلص من دهون الجسم تدريجيا.

إلا أن الإفراط فى عمل حماما الساونا والذى يتضمن جلوس الرجل فى حمام مغلق به الكثير من البخار الساخن وترتفع درجة حرارة المكان بشكل كبير لإفراز المسام المزيد من العرق، إلا أن هذا الافراط يؤثر بشدة على القدرة الجنسية للرجل وعلى خصوبته تدريجيا.

وتابع خالد مؤكدا على أن السخونة البالغة والتى يتعرض لها الرجل وبالتالى تتعرض لها خصيتاه، تقلل من قدرته على إنتاج الحيوانات المنوية، كما أن رفع درجة حرارتها يساعد على إنتاج حيوانات غير فعالة، وتدريجيا تقل قدرة الخصيتين على تصنيع الحيوانات المنوية، وتقل بالتبعية قدرة الرجل الجنسية، مما يؤثر على أدائه الجنسى، إضافة الى تأثيرها المباشر على خصوبته، وتقليل عدد الحيوانات تدريجيا.

لذا ينصح خالد بتجنب حمامات الساونا، وكذلك الحمامات الساخنة، والاكتفاء بالاستحمام بمياه عادية أو فاترة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365