تحذير للرجال.. الإفراط فى الساونا يضعف قدرتك الجنسية ويؤثر على خصوبتك

الإفراط فى زيارة حمام الساونا يضر بالصحة الجنسية للرجل، تحذير يقدمه الدكتور سعد خالد أخصائى التناسلية والذى أوضح أن الكثير من الرجال يفضلون الذهاب إلى الساونا وعمل حمامات الساونا للتخلص من العرق الزائد فى الجسم، وتفتيح المسام، والشعور براحة العضلات، والتخلص من دهون الجسم تدريجيا.

إلا أن الإفراط فى عمل حماما الساونا والذى يتضمن جلوس الرجل فى حمام مغلق به الكثير من البخار الساخن وترتفع درجة حرارة المكان بشكل كبير لإفراز المسام المزيد من العرق، إلا أن هذا الافراط يؤثر بشدة على القدرة الجنسية للرجل وعلى خصوبته تدريجيا.

وتابع خالد مؤكدا على أن السخونة البالغة والتى يتعرض لها الرجل وبالتالى تتعرض لها خصيتاه، تقلل من قدرته على إنتاج الحيوانات المنوية، كما أن رفع درجة حرارتها يساعد على إنتاج حيوانات غير فعالة، وتدريجيا تقل قدرة الخصيتين على تصنيع الحيوانات المنوية، وتقل بالتبعية قدرة الرجل الجنسية، مما يؤثر على أدائه الجنسى، إضافة الى تأثيرها المباشر على خصوبته، وتقليل عدد الحيوانات تدريجيا.

لذا ينصح خالد بتجنب حمامات الساونا، وكذلك الحمامات الساخنة، والاكتفاء بالاستحمام بمياه عادية أو فاترة.