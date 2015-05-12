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علماء سويسريون يكتشفون علاجا جديدا للعمى

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علماء سويسريون يكتشفون علاجا جديدا للعمى علماء سويسريون يكتشفون علاجا جديدا للعمى
ثورة جديدة فى علاج العمى كشفت عنها مؤخراً الأبحاث الطبية الحديثة، وذلك بعد نجاح مجموعة من التجارب التى أجريت على حيوانات المعمل، حيث تمكن فريق من العلماء بجامعة برن السويسرية من تطوير بروتين جديد حساس للضوء يعرف باسم "Opto-mGluR6"، سيساعد الأشخاص المصابين بالتهاب الشبكية الصباغى بالقدرة على الرؤية مرة أخرى.

وتابع الباحثون أن البروتين المبتكر سيصلح أيضاً لعلاج العديد من أنواع العمى المرتبطة بتقدم العمر مثل فقدان الرؤية المرتبط بالتنكس البقعى "macular degeneration"، لافتين أن العلاج يعرف باسم "optogenetics "، حيث يتم إدخال بعض الجينات التى ترمز للبروتينات الحساسة للضوء إلى بعض خلايا العين السليمة، لتساهم فى إصلاح الخلايا التالفة وتعمل على استعادة الرؤية مرة أخرى.

ويعد مرض التهاب الشبكية الصباغى العين "retinitis pigmentosa" أو العشى الليلى، أحد الأمراض الوراثية النادرة، وهو يتسبب تدريجيا فى تدمير الخلايا الحساسة للضوء داخل الشبكية، وهو ما يؤدى لفقد تدريجى للرؤية، وقد يُصاب المريض فى النهاية بالعمى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "PLOS Biology." التى نشرت خلال العدد الصادر بشهر مايو الجارى.
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