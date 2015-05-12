ليلة_الابطال - فيدال: أحلم بنهائي برلين

(إفي): قال لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، التشيلي أرتورو فيدال إنه يحلم بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مدينة برلين الألمانية وذلك قبل إياب نصف النهائي الذي يقام يوم الأربعاء أمام ريال مدريد الإسباني.

وقال اللاعب في حوار مع موقع (سبورتميدياسيت) الإيطالي "النهائي حلم ونحن قريبون، نحن فريق قوي ونرغب في المضي قدما، مواجهة الريال على ملعبه أمر صعب ولكن نحن نرغب في العبور ويجب علينا اللعب بشجاعة".

وأضاف فيدال الذي فاز فريقه ذهابا بهدفين لواحد "ريال مدريد سيبدأ المباراة قويا لذا يجب علينا التحلي بالهدوء والتسجيل إذا ما لاحت لنا فرصة".

وعن التغييرات التي عاني منها الفريق عقب رحيل المدرب السابق أنطونيو كونتي وقدوم المدير الفني الحالي ماسيمليانو أليجري صرح "لقد كان موسما صعبا، تغير المدرب وجاء لاعبون جدد، والفريق غير طريقة لعبة ولكن كنا نفكر فقط في الفوز بالدوري".

وتابع فيدال "اليجري غير طريقة لعب كونتي، الفريق استقبلها بشكل جيد وسارت الأمور على ما يرام".

وعن وضعه الشخصي هذا الموسم "لقد عانيت الكثير من المشكلات ولكن المهم الآن وهو أنني في مستوى جيد وأرغب في الوصول للنهائي".