ليلة_الابطال - مؤتمر أليجري: بوجبا سيشارك .. ولماذا لا أؤمن بقدرتنا على التأهل للنهائي؟

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن لاعب خط وسط البيانكونيري بول بوجبا سوف يشارك أمام ريال مدريد في المباراة التي سوف تجمع بينهما يوم الأربعاء.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد الفوز ذهابا بهدفين لهدف.

وغاب بوجبا عن لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي بسبب الإصابة، لكن أليجري أكد أنه سوف يشارك في لقاء الأربعاء.

وواصل في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء"بوجبا جاهز للمباراة، أعتقد أن فرصه في المشاركة أساسيا تبدو كبيرة".

خطة يوفنتوس

وعن احتمالية عودة كريم بنزيمة لقيادة خط هجوم ريال مدريد، أكد المدرب الإيطالي أن خطة فريقه الدفاعية لن تتغير سواء شارك اللاعب الفرنسي أم غاب عن اللقاء.

وأضاف"يجب أن نلعب بذكاء، وأن نحافظ عليها لأكثر وقت ممكن، وبذلك نقلل من إمكانية حصول ريال مدريد على فرص تهدد مرمانا".

وتابع"لم يتوقع أي شخص وجودنا في ذلك الدور، وغدا أمامنا فرصة كبيرة جدا للتأهل للنهائي".

وأكمل"أمامنا 95 دقيقة من أجل الوصول للنهائي الحلم في برلين، لا أرى سببا مقنعا لعدم الإيمان بفرصنا في إقصاء ريال مدريد والتأهل".