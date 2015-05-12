ضبط مصنعين لأسطوانات غاز داخل مزرعة

تمكنت بلدية المدام بالتعاون مع مركز شرطة المدام وفرقة من التحريات والبحث الجنائي، من ضبط مصنع لتعبئة وتخزين الغاز داخل مزرعة قريبة من الأحياء السكنية في المنطقة، حيث تم العثور على عدد من العمال من الجنسية الآسيوية، يتولون إعادة تعبئة اسطوانات الغاز وبيعها حسب الطلب للمطاعم والمحال التجارية في منطقة المدام والمناطق القريبة منها.

توجيهات المجلس

وتأتي العملية في إطار توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ودائرة شؤون البلديات والزراعة في التصدي لتجاوزات استخدام المزارع لأغراض تجارية وصناعية، إذ استطاع مفتشو قسم الأمن في البلدية ضبط 280 اسطوانة غاز بأحجام مختلفة، و10 ماكينات و7 موازين إلكترونية، إضافة إلى خراطيم متنوعة تستخدم لنقل وتعبئة الغاز بين الاسطوانات وأغطية رؤوس الاسطوانات بأسماء بعض مصانع وشركات الغاز المعتمدة في الدولة، وهو ما يعاقب عليه قانون البلدية فيما يخص الغش والتدليس وانتحال الاسم التجاري للغير دون ترخيص معتمد، فضلاً عن المخاطرة بأرواح الآخرين من خلال عدم تطبيق اشتراطات الآمن والسلامة.

وأشرف على عملية الضبط سالم عبيد الميالة مدير بلدية منطقة المدام وفريق عمل من شعبة الآمن وشعبة الخدمات العامة وعدد من أفراد مركز شرطة المدام وفرق من التحريات والبحث الجنائي، حيث تم التنسيق مع نيابة ومحكمة المدام الجزائية لتسجيل حادثة الضبط والمصادرة وفق القوانين المتبعة.

استغلال المزارع

وحذر سعيد معضد بن هويدن الكتبي رئيس شعبة الأمن في بلدية المدام من استغلال المزارع لغير الأغراض المخصصة لها وذلك تطبيقاً للوائح والقوانين المتبعة وعدم التعاون مع هذه الفئة وإيوائهم حيث إنها تستغل عدم معرفة أصحاب المزارع بخطورة مثل هذه الممارسات على حياتهم وحياة الآخرين وخرق قوانين البلدية.

الأمن والسلامة

وأكد أهمية تحقيق الأمن والسلامة وتوفير بيئة ملائمة للمواطنين والمقيمين من خلال القضاء على الظواهر السلبية، منوهاً بضرورة الإبلاغ فورا عن تلك الظواهر من خلال مفتشي البلدية أو أرقام الطوارئ أو مراجعة البلدية. كما أن البلدية تسير حملات تفتيشية مستمرة وخصوصاً على المزارع في المنطقة وتساهم في توعية أصحابها بضرورة متابعة العمالة داخل مزارعهم واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.