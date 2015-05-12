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وفاة سائق ونجاة آخر بأعجوبة في حادث سير

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وفاة سائق ونجاة آخر بأعجوبة في حادث سير وفاة سائق ونجاة آخر بأعجوبة في حادث سير

وقع حادثا تدهور شاحنتي نقل في طريق يبسه الجديد  بالفجيرة، الذي افتتح قبل ثلاثة اشهر لعبور الشاحنات لتخفيف الزحام ومنع الاختناقات المرورية وسط المدينة، نجم عن الحادث الاول وفاة السائق متأثراً بإصاباته البليغة بعد تدهور شاحنته بالقرب من الدوار المحاذي لمنطقة سكمكم، بعد ان فقد السيطرة عليها مساء أمس في الساعة الخامسة عصرا، في حين نجا السائق بأعجوبة من الحادث الثاني الذي وقع فجر الامس في الساعة الخامسة صباحا في نفس المكان بعد تدهور شاحنة النقل ليصاب بكدمات واصابات بسيطة.

يعتبر الطريق الجديد اضافة نوعية لإمارة الفجيرة، يمتد طوله إلى 14 كيلومترا يبدأ من ميناء الفجيرة البحري وينتهي بشارع الشيخ مكتوم بن راشد ومرتبط بشارع خليفة الجديد بالفجيرة، ويمثل طريق عبور للشاحنات دون الحاجة إلى المرور داخل المدينة، ويسهم في انسيابية الحركة المرورية  وتسهيل عمليات الشحن والنقل من وإلى ميناء الفجيرة.
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