بالصور .. وزيرة السكان تزور الأسر الأكثر احتياجا بقرية الرزيقات بالأقصر‎

زارت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان , برفقة الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر اليوم الثلاثاء، بعض الأسر الأكثر احتياجاً بقرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر .

وإلتقت الوزيرة خلال جولتها بعدد من شباب القرية لرفع وعيهم تجاه القضايا السكانية وتفعيل دورهم فى المجتمع وتعزيز روح المواطنة والإنتماء لديهم وكيفية الإستفادة المُثلى من طاقات الشباب من خلال تفعيل دورهم وإستغلال مهاراتهم وقدراتهم، وتحديد حلول للقضاء على سلبيات الوعى الإنجابى .

وحثت وزير الإسكان شباب القرية علي التوسع في الصحراء والخروج من الوادي الضيق مشيرة إلي أن الشباب هم كنز مصر ومصدر قوتها وأملها في بناء مستقبل أفضل .

كما حثت سيدات القرية علي إستكمال تعليمهن مشيرة إلي أنها ستنظم ورش عمل لتدريب أهالي القري علي بعض الحرف اليدوية في إطار خطة الوزارة لتحويل القرية من القري الأكثر فقرا إلي قرية منتجة .

تم خلال الاجتماع عرض الخطة الإستراتيجية السكانية 2015 /2030 بما يتماشى مع الوضع الراهن فى إطار من اللامركزية يراعى خصوصية المحافظة وإحتياجاتها.