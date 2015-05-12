مبروك يضم بامبو لأول مرة في قائمة الأهلي .. واستبعاد عاشور

ضم فتحي مبروك المدير الفني للأهلي كريم بامبو لاعب الوسط الشاب لقائمة الفريق لأول مرة لمواجهة الداخلية بالجولة 30 من الدوري المصري يوم الأربعاء.

ودخل بامبو في القائمة لأول مرة في غياب وليد سليمان ومحمد هاني للإصابة بجانب خروج حسام عاشور لاعب الوسط بسبب إجهاد في العضلة الخلفية.

كما تواصل غياب إسلام رشدي وصلاح الدين سعيد لأسباب فنية.

وتم استبعاد مسعد عوض من القائمة في اللحظات الأخيرة بسبب عدم قدرة اللاعب على مساندة زملائه بعد شعوره بآلام في ذراعه.

وفاز الأهلي مع مبروك في مباراتين الأول بنتيجة 3-0 ثم طلائع طلائع الجيش 4-0.

وشملت القائمة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الكافي رجب- أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد نجيب - شريف عبد الفضيل - سعد سمير - باسم علي - صبري رحيل - محمد حمدي

الوسط: حسام غالي - محمود تريزيجيه - محمد رزق - عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - هندريك هلمكه - رمضان صبحي - كريم بامبو

الهجوم: عماد متعب - أحمد عبد الظاهر - محمد ناجي "جدو"