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السيسي :مواجهة الفساد إرادة سياسية لدى الدولة وسنستخدم التكنولوجيا الحديثة لمكافحته

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السيسي :مواجهة الفساد إرادة سياسية لدى الدولة وسنستخدم التكنولوجيا الحديثة لمكافحته السيسي :مواجهة الفساد إرادة سياسية لدى الدولة وسنستخدم التكنولوجيا الحديثة لمكافحته

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ أن الفساد مشكلة كبيرة موجودة فى بلادنا، مؤكدا أن هناك أجهزة رقابية تعمل حتى نصل لمعدلات تجعلنا مثل الدول فى العالم كله.

وتابع الرئيس، فى حديثه  قائلا “العمل يأخذ وقتا حتى نحقق نتيجة نتمناها، ومن المهم إننا لا نبدأ من الصفر ومؤسسات الدولة بدأت على ما تحقق قبل ذلك، ومواجهة الفساد إرادة سياسية لدى الدولة”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري أن يكون هناك نظم ومعلومات متطورة في كافة المؤسسات، من أجل مكافحة الفساد.

وأضاف السيسي، خلال كلمته الشهرية للشعب المصري، أن الاتجاه للتكنولوجيا الحديثة “يستطيع التغلب على الفساد وتحقيق نجاح كبير داخل المؤسسات”.

 

 

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