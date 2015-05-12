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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بخطف الأطفال والاتجار فى البشر بسوهاج

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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بخطف الأطفال والاتجار فى البشر بسوهاج حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بخطف الأطفال والاتجار فى البشر بسوهاج
أمر محمود أبو حشيش، وكيل نيابة قسم أول سوهاج، وسكرتارية جميل محمد عبد الله مساء اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم أحمد محمد محمود قناوى عاطل وشهرته جمل، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاشتراك مع عصابة فى خطف الأطفال وتشغيلهم فى أعمال التسول بالإكراه داخل القطارات، والتعدى عليهم بالضرب والتعذيب باستخدام خراطيم واحتجازهم فى حالة رفضهم العمل ثم يقوم ببيعهم لأحد الأشخاص والاتجار فيهم، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة القبض على باقى المتهمين.

وبدأت الواقعة عندما تعددت البلاغات أمام اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج من العديد من المواطنين بغياب أطفالهم، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم وآخرين، حيث يقومون بخطف الأطفال وتشغيلهم فى أعمال التسول تحت تهديد السلاح الأبيض، وذلك بالقطارات المميزة، وفى حالة عدم موافقتهم يقومون بضربهم وتعذيبهم ثم يقومون ببيع الأطفال لأحد الأشخاص فى العاصمة بمبالغ مالية، وبمواجهة المتهم اعترف ببيع وباقى المتهمين 13 طفلا احترفوا التسول.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاتجار فى البشر وخطف الأطفال وتعذيبهم باستخدام الخراطيم واستخدامهم فى أعمال التسول، كما أمرت بالقبض على باقى المتهمين.

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مصر 365