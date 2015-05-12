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عاطل يطعن شقيق طليقته بالإسكندرية بعد زواجها من آخر

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عاطل يطعن شقيق طليقته بالإسكندرية بعد زواجها من آخر عاطل يطعن شقيق طليقته بالإسكندرية بعد زواجها من آخر
طعن عاطل شقيق طليقته بالإسكندرية، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب عدم رضاه عن زواج طليقته، وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من المقدم أحمد فوزى رئيس مباحث قسم شرطة كرموز، يفيد بالعثور على جثة محمد .م .ا مسجاة على ظهره بالطريق العام بمنطقة باب عمر باشا.

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، وتبين أن القاتل طليق شقيقته مصطفى .ع 41 سنة، الذى قام بالتشاجر معه بالطريق العام، وطعنه بسكين كان بحوزته بسبب قيامه بتزويج شقيقة المجنى عليه .
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