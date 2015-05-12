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مصرع أمين شرطة وإصابة 6 فى حادث تصادم بالدقهلية

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مصرع أمين شرطة وإصابة 6 فى حادث تصادم بالدقهلية مصرع أمين شرطة وإصابة 6 فى حادث تصادم بالدقهلية
لقى أمين شرطة مصرعه وأصيب 6 آخرون فى حادث تصادم بين سيارة ربع نقل 2 كابينة، بسيارة ملاكى، وتوك توك، ودراجة بخارية، على طريق مزلقان القطار بمدينة دكرنس.

تلقى اللواء السعيد شلبى إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس يفيد بمصرع محمود عبد الله محمد أحمد، (40 سنة – أمين شرطة) ومقيم بقرية ميت سويد التابعة لمركز بنى عبيد، وإصابة كل من محمد رمضان محمد أحمد (20 سنة، ومقيم بقرية ميت فارس)، وحمادة مصباح أحمد العدل (20سنة، ومقيم بقرية ميت فارس)، ومحمد عبدالله محمد أحمد (40سنة، ومقيم بقرية ميت سويد)، والسيد عبد العال (25سنة ومقيم بقرية كرم)، ومحمد عوض أحمد (25 سنة ومقيم بمدينة دكرنس) فى حادث تصادم على طريق دكرنس وتتراوح إصابتهم ما بين كسور وكدمات، وجميعهم يخضعون للعلاج بمستشفى دكرنس العام، وتم نقل أحمد حمدينو أحمد العدل (20 سنة، ومقيم بقرية ميت فارس)، إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

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مصر 365