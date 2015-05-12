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بالفيديو…شيرين رضا تروى تفاصيل زواجها بعمرو دياب وكواليس كليب “متخافيش”

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بالفيديو…شيرين رضا تروى تفاصيل زواجها بعمرو دياب وكواليس كليب “متخافيش” بالفيديو…شيرين رضا تروى تفاصيل زواجها بعمرو دياب وكواليس كليب “متخافيش”

رضا

استضافت الفنانة إسعاد يونس، مُقدمة برنامج صاحبة السعادة، المُذاع على قناة “سي بي سي” النجمة شيرين رضا في حديثٍ تناول جزءًا من ذكريات النجمة منذ بداياتها في تصوير الإعلانات.

روت شيرين كيف التقت بعمرو دياب أثناء تصوير أحد الإعلانات، عندما كان لا يزال في أوائل نجوميته، مضيفة أنه عقب عودتها من أمريكا كانت شهرته تضاعفت وأصبح صديقًا لها، وهكذا تطورت الأمور بينهما، إلى أن انتهت بالزواج.

وعن كليب “متخافيش” كشفت شيرين رضا أن التصوير تم في منزل الزوجية، وأن من طلب منها المشاركة فيه لم يكن ، بل المخرج الأجنبي الذي كان يتعاون معه الهضبة.
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