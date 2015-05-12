بالصور.. سقوط أمطار على محافظة مطروح والساحل الشمالى

شهدت المناطق المختلفة بمحافظة مطروح، والساحل الشمالى الغربى للبلاد، تساقط أمطار، تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مصحوبة بدرجات حرارة متوسطة.

وتساقطت الأمطار الغزيرة، على مدينة السلوم الحدودية، والمناطق الغربى من المحافظة، وتساقطت أمطار متوسطة، على مدينة مرسى مطروح، كما شهدت بعض المناطق سقوطاً للأمطار الخفيفة.

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مدينة السلوم تشهد سقوطا غزيرا للأمطار

يأتى ذلك فى ظل حالة الطقس الصيفى، الذى تشهده البلاد، وتوقف سقوط الأمطار، منذ أكثر من شهر.

كانت محافظة مطروح، قد شهدت مساء الأحد الماضى، وحتى صباح أمس الاثنين، سقوطاً للأمطار الثلجية الخفيفة .



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سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة على مطروح



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مياه الأمطار تشكل مجرى مائيا



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الأمطار تغرق منفذ السلوم



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الأمطار تغرق شوارع السلوم



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مياه الأمطار تغرق ممرات منفذ السلوم



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الأمطار تروى الأراضى الزراعية

-برق ورعد وأمطار ثلجية تتساقط على محافظة مطروح

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