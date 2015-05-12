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حقيقة وصف صحيفة “الأهرام” النيابة العامة بــ «حكومة الإنقلاب »

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حقيقة وصف صحيفة “الأهرام” النيابة العامة بــ «حكومة الإنقلاب » حقيقة وصف صحيفة “الأهرام” النيابة العامة بــ «حكومة الإنقلاب »

النص المذكور فى الصحيفة

كتب : محمد سويلم

في واقعة مثيرة للجدل نشرت جريدة “الأهرام” الحكومية في أحد أخبارها في العدد الصادر صباح الثلاثاء 12 مايو 2015 خبرًا عن محاكمة أعضاء من ألتراس نادي الزمالك، وذكرت في نهاية الخبر كلمة “نيابة الانقلاب” ضمن الخبر، وهو المصطلح الذي اعتادت وسائل الإعلام المناهضة لإنقلاب 3 يوليو 2013 استخدامه في الأخبار الخاصة بالنيابة العامة في .
> وجاء في نص خبر (الأهرام): “كما تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي محاكمة 21 متهمًا من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة بـ”أولتراس وايت نايتس”؛ حيث تزعم نيابة الإنقلاب أنهم شرعوا في قتل رئيس نادي الزمالك وإتلاف الممتلكات العامة المتمثلة داخل مقر نادي الزمالك”.
> وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الوصف من صحيفة مصرية مؤيدة للحكومة، فضلاً عن كونها مؤسسة حكومية بالأساس.

فى حين تعتبر جريدة  ”الأهرام ” المدعومة بملايين من خزينة الدولة تحقيق ينتهى بجملة  ”نيابة حكومة الإنقلاب” فبصرف النظر عن الصحفى ، فالأهم أن الجريدة الرسمية للدولة أستخدمت عبارة الإنقلابيين ووضعت فى يد الصحف الغربية المتربصة الأداة التى تستخدمها فى هجومها على مصر.

واختلفت ردو افعال الاعلامين حيث  سلط مصطفى شردي، مقدم برنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور”، ما اعتبرها “سقطة” للجريدة.

وقال “شردي”، في برنامجه “يبدو أن في من اللي بيكتبوا في الأهرام ناس عبيطة، الأهرام جريدة قومية ولسان حال ، يعني تبع الدولة مش الناس اللي في الشارع”.

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