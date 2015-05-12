ضبط المتهمين بإطلاق النيران على طلاب مدرسة الصنايع الثانوية بدمنهور

صرح العميد خالد عبد الحميد، رئيس مباحث البحيرة، أن فريقا من ضباط مباحث دمنهور تمكنوا من ضبط المتهمين بإطلاق النيران على طلاب مدرسة الصنايع الميكانيكية بدمنهور، وهما كل من "أحمد. إ. ع" طالب بذات المدرسة، والسيارة المستخدمة فى الحادث باسم والده وهى سيارة سرفيس تحمل أرقام 5961، كما تم ضبط المتهم الثانى ويدعى "نادر. ح. أ" طالب بذات المدرسة، وكذا السلاح المستخدم فى الواقعة، وهو عبارة عن فرد خرطوش، لافتا إلى أن هناك 2 متهمين متورطان فى الحادث أيضا جار ملاحقاتهما.

وأضاف رئيس مباحث البحيرة، أن حادث إطلاق النيران من قبل مجهولين على عدد من طلاب مدرسة الصنايع الميكانيكية بدمنهور، هو حادث جنائى نتيجة مشاجرة بين الطلاب.

>وأكد رئيس مباحث البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحادث أسفر عن إصابة 12 طالبا وتم إسعافهم.

- مباحث البحيرة: مطلقو النار على الطلاب أصابوا 12 والحادث جنائى

- مجهولون يطلقون خرطوش من داخل سيارة على 15 طالبا بالبحيرة