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أسماء الطلاب مصابى حادث إطلاق النار على مدرسة ميكانيكية ثانوية بدمنهور

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أسماء الطلاب مصابى حادث إطلاق النار على مدرسة ميكانيكية ثانوية بدمنهور أسماء الطلاب مصابى حادث إطلاق النار على مدرسة ميكانيكية ثانوية بدمنهور
أكدت مصادر أمنية بالبحيرة، أن التحريات الأولية الخاصة بإطلاق النيران على طلاب مدرسة الثانوية الميكانيكية بدمنهور قد كشفت عن تشاجر طالب يدعى "ح.م"، مع زميله "م.ح"، أطلق على إثرها الأول بصحبة آخرين النيران على المدرسة من الجانب الخلفى، أسفر عن إصابة 16 طالبًا بطلقات خرطوش، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور.

وشملت قائمة المصابين كلا من: "محمد جمال عبد العزيز"، 16 سنة، و"باسم محمد أبو العرب"، 17 سنة، و"شادى عادل أحمد"، 16 سنة، و"حازم شعبان حماد"، 17 سنة، و"هانى إبراهيم عبد الغنى"، 17 سنة، و"محمود صبرى جاد"، 16 سنة، و"محمد مكى"، 16 سنة، و"مصطفى جمال"، 16 سنة، و"عمير محمود يعقوب"، و"عبد المقصود عبد الشافى كساب"، 16 سنة، و"حسام السيد فوزى"، 17 سنة، و"محمد إبراهيم الشهاوى"، 16 سنة، و"محمد عوض توفيق"، 16 سنة، و"ناصر عبد المنعم عبد الله"، 17 سنة، و"أحمد إبراهيم جعلان"، 17 سنة، و"أحمد محمود الشرقاوى"، 17 سنة، و"حمادة يحيى قاسم"، 16 سنة، وتمت إصابتهم بأماكن متفرقة بالجسم.

- ضبط المتهمين بإطلاق النيران على طلاب مدرسة الصنايع الثانوية بدمنهور
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