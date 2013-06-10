الألبان والقهوة والشاي تعيق امتصاص الجسم للحديد

كتب : سارة سعيد الإثنين 10-06-2013 21:08

أثبتت الأبحاث والدراسات الطبية أن جسم الإنسان يمتص الحديد الموجود بالأطعمة بنسب صغيرة، حيث يمتص نحو 15-35 %من حديد المنتجات الحيوانية، ونحو 2-20 % من حديد الأطعمة النباتية.

وأشارت الدراسات إلى وجود مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تتداخل عند امتصاص الحديد للجسم، فيفضل تجنب تناول هذه الأطعمة في نفس وقت تناول الأطعمة الغنية بالحديد، وتناولها في أوقات لاحقة.

كما أوضحت الدراسات أن منتجات الألبان وعصير البرتقال والخضروات من أهم الأطعمة الغنية بالكالسيوم الذي يعيق امتصاص الحديد ويجب الانتظار لمدة ساعة على الأقل ثم تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

وتشير دراسات أمريكية أيضا إلى أن القهوة والشاي أيضا من الأطعمة التي تعيق امتصاص الحديد، حيث أن شرب كوب من القهوة مع وجبة همبرجر تخفض امتصاص الحديد بنسبة 39 %، في حين أن شرب كوب من الشاي الأخضر يخفضها بنسبة 64 %، كما تعيق البقوليات والحبوب وفول الصويا امتصاص الحديد بنسبة 40-50 %.