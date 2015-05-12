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الرئاسة توافق علي حل أزمة مستشفي 25 يناير بالشرقية

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الرئاسة توافق علي حل أزمة مستشفي 25 يناير بالشرقية الرئاسة توافق علي حل أزمة مستشفي 25 يناير بالشرقية

الكاتب الصحفي محمد الجارحي

قال الكاتب الصحفي المصري محمد الجارحي أن الرئاسة وافقت علي حل أزمة بناء ادوار جديدة بمبني مستشفي 25 يناير الخيري بمحافظة الشرقية مؤكدا ان العمل سينتهي قريبا.

يذكر أن الجارحي  قد أوضح  من خلال تغريدات سابقة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”  انه تلقي  اتصالا من مكتب رئيس الجمهورية بخصوص تعلية مستشفي 25 يناير الخيري، مضيفا أن مكتب رئيس الجمهورية رصد ما تم نشره بخصوص تعلية مستشفي 25 يناير عبر وسائل التواصل الإجتماعي تويتر وفيس بوك.

وأوضح أن رئاسة الجمهورية أكدت له أنه ليس هناك أي شبهة تعمد وراء الإجراء الذي تم برفض تعلية المستشفي سواء بسبب اسم المستشفى أو لشخصى أو معارضتي للنظام.

وكانت جمعية تدعي “25 يناير” لتنمية المجتمع قد بدأت بناء مستشفي “25 يناير” بمنطقة الشبراوين بمحافظة الشرقية المصرية في نوفمبر الماضي وقد طالبت الجمعية ببناء ثلاث أدوار أضافية بالمستشفي ليصبح عدد الأدوار 8 أدوار، وهو ما رفضته الجهات المسئولة في .

 

 

 

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