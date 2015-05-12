لو عندك قرحة معدة.. اعرف الأطعمة المفيدة والضارة

قرحة المعدة مرض انتشر فى هذه الأيام بسبب تغير العادات الغذائية واتباع عادات مضرة بالصحة.

فى هذا السياق، أشار الدكتور سيد مجاهد استشارى الباطنة والجهاز الهضمى ونائب مدير مستشفى الهرم العام، إلى أن الإصابة بقرحة فى المعدة ترجع إلى تعرض المعدة لجرح ومن خلاله تفقد الطبقة الغلافية.

ويتابع د. سيد، أن المريض يتعرض لألم فى المعدة وعدم الشعور بالراحة بعد تناول الأطعمة، وهو ما يجعله يقلل تناول الطعام، وقد يصل الأمر للتعرض لقىء دائم وقد يصاحبه دم فى حال جمود القرحة.

ويقدم نائب مدير مستشفى الهرم العام، بعض الأطعمة المفيدة والضارة لمريض قرحة المعدة، ومنها:

>• الأطعمة التى تتسبب فى الإصابة بقرحة المعدة هى:

>1- "الحارقة" التى تحتوى على نسبة عالية من الشطة.

>2- الأطعمة السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

>3- الإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.

>4- المياه الغازية.

>5- و فى حال الإصابة ينصح بتجنب تناول النعناع لأنه يتسبب فى زيادة الأعراض.

• الأطعمة التى ينصح بتناولها للمريض بقرحة المعدة :

>1- اللحوم منزوعة الدهون.

>2- الإكثار من شرب الماء.

>3- الخضروات.

>4- الفواكه، ولكن تجنب الحمضيات كالليمون والبرتقال والجريب فروت.