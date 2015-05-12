أخبار عاجلة

علاج نبوي يقطع الشك في الصلاة فورًا - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً -
ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو عندك قرحة معدة.. اعرف الأطعمة المفيدة والضارة

Google+ Print
لو عندك قرحة معدة.. اعرف الأطعمة المفيدة والضارة لو عندك قرحة معدة.. اعرف الأطعمة المفيدة والضارة
قرحة المعدة مرض انتشر فى هذه الأيام بسبب تغير العادات الغذائية واتباع عادات مضرة بالصحة.

فى هذا السياق، أشار الدكتور سيد مجاهد استشارى الباطنة والجهاز الهضمى ونائب مدير مستشفى الهرم العام، إلى أن الإصابة بقرحة فى المعدة ترجع إلى تعرض المعدة لجرح ومن خلاله تفقد الطبقة الغلافية.

ويتابع د. سيد، أن المريض يتعرض لألم فى المعدة وعدم الشعور بالراحة بعد تناول الأطعمة، وهو ما يجعله يقلل تناول الطعام، وقد يصل الأمر للتعرض لقىء دائم وقد يصاحبه دم فى حال جمود القرحة.

ويقدم نائب مدير مستشفى الهرم العام، بعض الأطعمة المفيدة والضارة لمريض قرحة المعدة، ومنها:
>• الأطعمة التى تتسبب فى الإصابة بقرحة المعدة هى:
>1- "الحارقة" التى تحتوى على نسبة عالية من الشطة.
>2- الأطعمة السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من المشبعة.
>3- الإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.
>4- المياه الغازية.
>5- و فى حال الإصابة ينصح بتجنب تناول النعناع لأنه يتسبب فى زيادة الأعراض.

• الأطعمة التى ينصح بتناولها للمريض بقرحة المعدة :
>1- اللحوم منزوعة الدهون.
>2- الإكثار من شرب الماء.
>3- الخضروات.
>4- الفواكه، ولكن تجنب الحمضيات كالليمون والبرتقال والجريب فروت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم