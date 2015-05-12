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12ساعة الوقت المثالى بين العشاء والإفطار..وصيام ليلة يحمى من سرطان الثدى

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12ساعة الوقت المثالى بين العشاء والإفطار..وصيام ليلة يحمى من سرطان الثدى 12ساعة الوقت المثالى بين العشاء والإفطار..وصيام ليلة يحمى من سرطان الثدى
أثبتت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين، أن الوقت الأمثل الذى يجب أن يفرق بين آخر وجبة يتناولها الفرد فى الليل ووجبة الإفطار هو 12 ساعة على الأقل.

وأوضح الباحثون أن صيام ليلة يخفض من مستوى الجلوكوز فى الدم، وكذلك يخفض من خطورة مرض السكر، كما أنه يساعد المرأة على تفادى الإصابة بسرطان الثدى.
>وتنصح الدراسة بالالتزام بالوقت الأمثل الذى يفرق بين وجبة الغداء التى عادة ما تكون فى الساعة الثامنة مساء وبين وجبة الفطور فى الساعة السابعة صباحا.

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مصر 365