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الصدفية مش نوع واحد.. تعرف على أنواعها وطرق علاجها

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الصدفية مش نوع واحد.. تعرف على أنواعها وطرق علاجها الصدفية مش نوع واحد.. تعرف على أنواعها وطرق علاجها
الصدفية أحد الأمراض الجلدية التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل متعددة، كما تختلف أنواع إصابة الأشخاص بالصدفية حسب انتشارها بالجسم.
>مرض الصدفية
>قال الدكتور أحمد قدح، أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم والذكورة، إن الصدفية أحد الأمراض الجلدية المنتشرة بالمجتمع المصرى والتى تؤرق قطاعًا عريضًا من المرضى المصابين نظرًا لأنه مرض مزمن.
>أسباب الإصابة بالصدفية
>ويستكمل د. قدح قائلا: "هناك أسباب وعوامل عديدة تؤدى للإصابة بالصدفية أهمها":
>1)أسباب وراثية.
>2)طفرات جينية.
>3)ضغوط عصبية ناتجة عن الحالة النفسية السيئة.
>4)أحيانًا تأتى متلازمة لأمراض أخرى مثل البهاق.
>أعراض الإصابة بالصدفية
>وأشار د. قدح قائلا: "ينقسم مرض الصدفية لأنواع عديدة أهمها":
>1) نوع شائع من الصدفية تظهر فى صورة بقع حمراء كبيرة مغطاة بقشور فضية وبأماكن مختلفة بالجسم مثل الركبتين والكوعين وفروة الراس كما يعتبر هذا النوع من الأنواع المزمنة التى يمكن علاجها والتحكم فيها.

2)نوع آخر من الإصابة بالصدفية والتى تصيب اليدين والقدمين والأظافر والتى يتطلب علاجها وقتًا طويلاً بأكثر من طريقة.

3)نوع يصيب الجسم كله وقد يسبب مضاعفات لذلك يتم علاجه تحت الإشراف الطبى ورعاية الطبيبة.
>وأضاف د. قدح قائلا: "يجب على الأشخاص فى حالة ملاحظة ظهور بعض الأعراض غير الطبيعية بالجلد التوجه على الفور للطبيب المختص نظرًا لأنه لا يوجد إرشادات أو نصائح يمكن اتباعها تمنع ظهور الصدفية".

ويتابع د. قدح قائلا: "هناك بعض طرق التى يتم وصفها لمرضى الصدفية والتحكم فى المرض وأهمها":
>1)علاج موضعى من خلال كريمات ودهانات.
>2)علاج عن طريق الفم من خلال أقراص.
>3)كما يتم استخدام الأشعة الفوق بنفسجية وأيضًا استخدام بعض العلاجات البيولوجية لكنها لا تمنع المرض للأبد نظرًا لأنه يعود مرة أخرى بعد فترة.

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