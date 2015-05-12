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بالصور .. ضبط عامل قتل حماه لتسببه فى خلافات مع زوجته بالإسكندرية

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نجحت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد ، فى ضبط قاتل والد زوجته بشارع يوسف الحكيم.

كان اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقى بلاغاً بالعثور على جثة شخص داخل شقته بشارع يوسف الحكيم وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثة محمد محمود حمادة 54 سنة عامل على ظهره فى أرضية الصالة وجثته فى حالة انتفاخ يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرته تبين إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجانب الأيسر وعثر بجوار الجثة على سكين ملطخ بالدماء ،كما تبين أن جميع منافذ الشقة سليمة وباب الشقة مغلق على المجنى عليه من الخارج، فتم إخطار النيابة العامة والأدلة الجنائية ونقل الجثة للمشرحة.
> وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الواقعة زوج ابنته "محمد .س " بسبب تسبب المجنى عليه فى احداث خلافات بينه وزوجته.

السكين المستخدم -اليوم السابع -5 -2015
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السكين المستخدم

المجنى عليه -اليوم السابع -5 -2015
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المجنى عليه

المتهم بالقتل -اليوم السابع -5 -2015
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المتهم بالقتل


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