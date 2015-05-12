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حبس "مسن" صاحب محل بقالة تحرش بطفلة 4 سنوات فى الأقصر ‎

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حبس "مسن" صاحب محل بقالة تحرش بطفلة 4 سنوات فى الأقصر ‎ حبس "مسن" صاحب محل بقالة تحرش بطفلة 4 سنوات فى الأقصر ‎
قرر أحمد منيب، مدير نيابة مركز أرمنت غرب الأقصر، حبس "مسن" صاحب محل بقالة يبلغ من العمر 65 عاما، لاتهامه بالتحرش بطفلة عمرها 4 سنوات داخل محل البقالة الخاص به بشارع السوق بدائرة المركز.

تلقى اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا بالواقعة من العميد عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت، غرب المحافظة.

كان الرائد محمد خميس رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت قد تلقى بلاغا من المدعو "محمود . ز . ع" 29 سنة، موظف بقصر الثقافة بالأقصر، ومقيم بأرمنت، يفيد تعرض ابنته "شيماء" ذات الأربع سنوات، للتحرش من قبل المدعو "أحمد . ع . ل" 65 سنة صاحب محل بقالة ومقيم بشارع السوق بأرمنت.

وأوضح البلاغ أن الطفلة توجهت لشراء حلوى من محل البقالة، وعندما تأخرت، توجه والدها نحو المحل، ففوجئ أن المحل مغلق وبسؤال الجيران أكدوا أن ابنته موجودة داخل المحل، فطرق باب المحل كثيرا حتى اضطر صاحب المحل لفتح الباب فإذا به موجود بالداخل وبصحبته الطفلة الصغيرة التى أكدت أنه كان يحاول تقبيلها والتحرش بها.

وعلى الفور تمكن النقيب محمد سعيد نصار، معاون المباحث، من ضبط صاحب المحل، وبمواجهته بما جاء بالبلاغ، أنكر التهم جميعها، رغم اعتراف الطفلة عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.

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مصر 365