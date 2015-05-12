إصابة 5 أشخاص فى حريق منزل بسبب تخزين جراكن بنزين وسولار

أصيب 5 أشخاص فى حريق منزل كان مُخَزَّنا بداخله جراكن بنزين وسولار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقى العلاج، وتم إخماد الحريق بمعرفة قوات الدفاع المدنى قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابه لتتولى التحقيقات.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية سمهود التابعه لمركز أبو تشت، وأسفر الحريق عن إصابة كل من صلاح ناصر 30 سنه، وعلوى محمود 43 سنة، ومحمود أحمد 24 سنة، ومحمود سيد 20 سنة، ومصطفى محمد 23 سنة، وأفادت التحريات أن المنزل كان به عدد من جراكن البنزين والسولار.