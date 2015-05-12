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علي جبر يختار لـ في الجول .. أصعب مهاجم واجهه ' 40 دقيقة فقط '

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علي جبر يختار لـ في الجول .. أصعب مهاجم واجهه ' 40 دقيقة فقط ' علي جبر يختار لـ في الجول .. أصعب مهاجم واجهه ' 40 دقيقة فقط '

اختار علي جبر مدافع الزمالك أصعب مهاجم واجهه في مشواره الكروي في حوار مطول أجراه مع FilGoal.com.

وسينشر FilGoal.com الحوار كاملا في وقت لاحق والذي جاء فيه إجابة علي جبر عن أصعب مدافع واجهه.

وقال جبر بعد تفكير قصير: "أي مهاجم قوي وسريع تكون مواجهته صعبة لأنه. لكن ربما في مباراة الأهلي واجهت تحديا مع أحمد عبد الظاهر".

وأضاف "قبل المباراة قال لي أحمد دويدار انتبه عبد الظاهر لا يهدأ".

وتابع مدافع الاتحاد السابق "عبد الظاهر سريع وقوي ودائم الحركة لذا كانت المباراة قوية معه".

والتقى علي جبر مع أحمد عبد الظاهر في مرتين اشترك فيهم الأخير كبديل في الشوط الثاني. الأولى في كأس السوبر بالدقيقة 66 التي انتهت بالتعادل السلبي وتتويج الأهلي باللقب بركلات الترجيح.

والثانية في تعادلهما بالدور الأول من الدوري المصري وتعادلا 1-1 رغم دخول عبد الظاهر بديلا في الدقيقة 75.

فإجمالي الدقائق التي لعبها علي جبر أمام أحمد عبد الظاهر 39 دقيقة. لكن مدافع الزمالك يراه أصعب من واجهه.

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