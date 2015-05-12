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صورة - فريق الأسبوع الـ29 من الدوري المصري .. الأهلي يعود للتألق وأبو كونيه

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صورة - فريق الأسبوع الـ29 من الدوري المصري .. الأهلي يعود للتألق وأبو كونيه صورة - فريق الأسبوع الـ29 من الدوري المصري .. الأهلي يعود للتألق وأبو كونيه

تألق الأهلي في الجولة الـ29 في ثاني مباريات الأحمر تحت قيادة فتحي مبروك وانقذ شريف حازم مدافع الأهلي من هدف مؤكد بعدما أخرج الكرة من على خط المرمى فضلا عن أدائه الدفاعي الجيد في المباراة.

وتألق محمد بازوكا مدافع الاتحاد في مباراة فريقه أمام الأسيوطي من الناحية الدفاعية بل والهجومية أيضا بعد أن سجل صاحب الـ21 عاما هدف الاتحاد الثاني برأسية رائعة.

وصنع باسم على جبهة يمنى نارية للأهلي استطاع من خلالها إرهاق فريق طلائع الجيش من كثرة عرضيات اللاعب، وهو الأمر ذاته بالنسبة لفؤاد سلامة ظهير أيسر الجيش صاحب العرضيات المتقنة.

وتألق كلا من حسام غالي وتريزيجيه وعبد الله السعيد في متوسط ميدان الملعب مما أدى لإشراكهم في فريق الأسبوع.

وقدم السولية لاعب وسط الإسماعيلي مباراة رائعة أمام الرجاء انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ودخل أبو كونية مهاجم دمنهور لفريق الجولة لأول مرة بعد تسجيله هدفين أمام وادي دجلة.

وواصل باسم مرسي مهاجم الزمالك تألقه أمام المصري بعد تسجيله هدف فوز الأبيض أمام الفريق الساحلي.

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