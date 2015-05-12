سوزان نجم الدين تنتقم بعد فقدان قدرتها على الإنجاب في "امرأة من رماد"

غادرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين دمشق بعدما أنهت كامل مشاهدها في مسلسل “امرأة من رماد” (تأليف جورج عربجي، وإخراج نجدة أنزور، وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي)، متوجهة إلى العاصمة التونسية حيث ستكرّم في مهرجان “تونس للإذاعة والتلفزيون” ممثلة عن سوريا.

ويؤدي أدوار البطولة إلى جانب نجم الدين كل من: صباح الجزائري، ووائل رمضان، وسعد مينه، وزهير عبد الكريم، وندين تحسين بيك، ومحمد خير الجراح، ومحمد الأحمد، يحيى بيازي.

وتجسد في العمل الاجتماعي شخصية “جهاد” التي تعاني خللاً نفسياً له مسبّباته. لكن هذا الخلل غير واضح المعالم بسبب قدرتها على السيطرة عليه بفضل قوة شخصيتها. مضاعفات هذا الخلل النفسي يجعلها تنتقم من كل من هو سعيد، خصوصاً الأطفال في عمر ابنها الذي وافاه الأجل في حادث مؤلم (تفجير) تعرّضا إليه معاً وفقدته على إثره، فلا ترى سوى أشلاء وبقايا من ثيابه، وتقنع نفسها بأنّه لم يمت، على أن تبدأ الأحداث في زمن ما بعد الحادثة بسنة تقريباً.

وتعيش الشخصية نوعاً من الفصام، حين تلجأ إلى التبنّي، لكنّها تجابه بالمانع الديني، ثمّ تتمكن من شراء طفل بخاصة أنّها فقدت قدرتها على الإنجاب، فتثير تصرفاتها غير المنطقية التساؤلات باعتبارها تسبّب الأذى لأطفال بريئين.

وتصل نجم الدين إلى القاهرة يوم الجمعة القادم لتستكمل مشاهدها في مسلسل “وش تاني” (تأليف وليد يوسف، وإخراج وائل عبد الله)، وبطولة: كريم عبد العزيز، وحسين فهمي، ومنة فضالي، ومحمد لطفي، وميار الغيطي، وهو من تأليف واخراج وائل عبد الله.