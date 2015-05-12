رسمياً: باسم يوسف سيقدّم حفل جوائز Emmy الدولية

أعلن منظمو حفل جوائز " Emmy" الدولية اختيارهم مقدّم البرامج الساخر المصري باسم يوسف لتقديم الحفل الذي سيقام في الـ23 من نوفمبر المقبل في نيويورك.

وجاء هذا الإعلان عبر حساب جوائز " Emmy" الدولية الرسمي على موقع Twitter.

وكتب في التغريدة: "وقع الاختيار على باسم يوسف لتقديم حفل جوائز Emmy العالمية يوم 23 نوفمبر في نيويورك".

وقال المدير التنفيذي للحفل بروس إل بيسنر: "باسم يوسف يطلق عليه جون ستيوارت العرب لكن في الحقيقة موهبته تخطت كلّ الحدود".

وتابع: "من خلال برنامجه وظهوره أكثر من مرة في برنامج Daily Show، أصبح قوة كوميدية ومعلقاً على الأحداث السياسية حول العالم".

من جهته، عبّر باسم يوسف عن فخره بهذا القرار، حيث كتب: "فخور باختياري لتقديم حفل جوائز الايمي الدولية في نيويورك نوفمبر القادم. لأول مرة يقدمها شخص من الشرق الأوسط".

كما عبر عن سعادته كونه على خطى الساخر المعروف جون أوليفر (مساعد جون ستيوارت في برنامج Daily Show) ومات لوكاس، اللذين قدما مراسم الحفل خلال العامين الماضيين.

وأضاف باسم: "هذه فرصة عظيمة حيث يعترف بإنتاج تلفزيوني من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. أن أكون أول مقدم للحفل من الشرق الأوسط سيضع المزيد من الحمل على كتفي".

يذكر أن حفل جوائز " Emmy" الدولية الذي سيقام يوم 23 نوفمبر المقبل في نيويورك يتوّج أهمّ المسلسلات غير الأمريكية، على عكس حفل جوائز " Emmy" المهتم بالأعمال الأمريكية فقط.