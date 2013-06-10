نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية في الوادي الجديد

كتب : شرف غريب الإثنين 10-06-2013 19:25

اعتمد اللواء طارق مهدي، محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنسبة نجاح 92% للشهادة الإعدادية وبنسبة 85.5% للشهادة الابتدائية.

وكان أوائل الشهادة الإعدادية كالآتي:-

نيرفانا جمال متى سليمان، حاصلة على 300 درجة، من مدرسة الأمل بالخارجة.

صفاء محمد شاذلي، حاصلة على 300 درجة، من المعصرة الداخلة.

أميرة محمد عبدالرحمن جبالي، حاصلة على 299,5، من مدرسة الصديق موط.

عمرو سمير طاهر، حاصل على 299,5، من مدرسة الصديق موط.

محمد حمزة عبدالرؤوف، حاصل على 299,5، من مدرسة قسطل والعويني ببلاط.

أسماء سعد محمد محمود، حاصلة على 299,5، من مدرسة عين عيش ببلاط.

بسمة أحمد طه محمد، حاصلة على 299,5، من مدرسة صلاح الدين.

رضوى حمدي سيد سنوسي، حاصلة على 299,5، من مدرسة الصديق بموط بالداخلة.

فاطمة أسامة علي عز الدين، حاصلة على 299,5، من مدرسة المروة بالخارجة.

زينب محمد حسين محمد، حاصلة على مجموع 299، من مدرسة المعصرة بالداخلة.

آلاء عثمان خليفة عبدالعال، حاصل على مجموع 299، من مدرسة المروة بالخارجة.

أحمد عبدالفتاح أحمد سيد، 300 درجة، السلام بالداخلة.

- فيما جاء ترتيب العشر الأوائل فى الشهادة الابتدائية كالتالي..

منة الله أحمد يوسف علي، حاصلة على مجموع 300، مدرسة ملحقة المعلمين بالخارجة.

ندى دسوقي السواق عطية الله، حاصلة على مجموع 300 درجة، من مدرسة السلام بالداخلة.

خلود طاهر طاهر علي، حاصلة على مجموع 300 درجة، من مدرسة أبوبكر الصديق بالخارجة.

محمد أشرف عبدالحميد عمر، حاصل على مجموع 299,8، من مدرسة طلعت ضرغام بالخارجة.

محمد علي نجاح محمد، حاصل على مجموع 299,75، من مدرسة اللغات التجريبية بالخارجة.

لميس أيمن آدم محمد، حاصلة على مجموع 299,75، من مدرسة اللغات التجريبة بالخارجة.

مي أمير محمد صالح، حاصلة على مجموع 299,6، من مدرسة البارودي الخارجة.

روفائيل أشرف موريس، حاصل على مجموع 299,55، من مدرسة صلاح الدين بالخارجة.

نورهان رمضان عبدالمنعم محمد، حاصلة على مجموع 299,4، من مدرسة صلاح الدين بالخارجة.

أمير أحمد محمود عبدالله، حاصل على مجموع 299,4، من مدرسة الصديق الداخلة.