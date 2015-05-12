محافظ البحيرة يطمئن على طلاب مدرسة دمنهور بعد إطلاق النيران عليهم

قام الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة بالاطمئنان على طلاب مدرسة دمنهور الثانوية الميكانيكية بعد إصابة عدد منهم جراء إطلاق مجهولين النار بشكل عشوائى عليهم أثناء خروجهم من الامتحانات، مما أدى إلى اصابة 16 من الطلاب تم نقلهم الى مستشفى دمنهور العام.

وقرر محافظ البحيرة تواجد سيارة إسعاف داخل المدرسة تحسبا لأى طارئ واطمئن على الطلبة المصابين داخل اللجان يرافقه وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التربية والتعليم ومأمور قسم شرطة دمنهور.

>وأكد محافظ البحيرة على تحديد الجناة وجارى ضبطهم وتقديمهم للعدالة مشيرا الى ان الحادث جنائى نتيحة مشاجرات سابقة بين عدد من الطلاب الذى استعان أحدهم بزملائه لإطلاق النيران من سيارة سرفيس على الطلاب لإرهابهم وفروا هاربين.