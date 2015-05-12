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السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بسوهاج

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السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بسوهاج السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "مظهر .ع . أ" بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين أيمن محمد محمود وعبد الحكيم محسن عبده بأمانة سر محمد العادلى ومحمود سيد.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق

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