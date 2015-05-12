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ضبط سائق هارب من 34 سنة سجن فى قضايا مخدرات بالإسكندرية

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ضبط سائق هارب من 34 سنة سجن فى قضايا مخدرات بالإسكندرية ضبط سائق هارب من 34 سنة سجن فى قضايا مخدرات بالإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم أول المنتزه بالإسكندرية، برئاسة العميد إبراهيم عبد العاطى، من ضبط "ناصر ر ح" 33 سنة سائق مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى 3 قضايا مخدرات ومحكوم عليه فى إحداها بالسجن المؤبد، وأخرى بالسجن لمدة 6 سنوات والأخيرة 3 سنوات.

كما تم ضبط "أحمد م ع م" 38 سنة سائق مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، والقضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات.

وتمكنت من ضبط "مصطفى ع ز" 26 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "سلاح" غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات، وجارى التنفيذ عليهم.

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مصر 365