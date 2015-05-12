ضبط سائق هارب من 34 سنة سجن فى قضايا مخدرات بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم أول المنتزه بالإسكندرية، برئاسة العميد إبراهيم عبد العاطى، من ضبط "ناصر ر ح" 33 سنة سائق مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى 3 قضايا مخدرات ومحكوم عليه فى إحداها بالسجن المؤبد، وأخرى بالسجن لمدة 6 سنوات والأخيرة 3 سنوات.

كما تم ضبط "أحمد م ع م" 38 سنة سائق مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، والقضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات.

وتمكنت من ضبط "مصطفى ع ز" 26 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "سلاح" غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات، وجارى التنفيذ عليهم.