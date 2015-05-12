السيسي يبادل رئيسة كوريا الجنوبية التهاني بعد 20 عاما من العلاقات الدبلوماسية

قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيسة بارك كون-هيه تبادلا التهاني بمناسبة مرور 20 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية.

وقالت بارك في خطاب التهنئة الذي بعثته إلى الرئيس السيسي إن العلاقات التعاونية والودية القائمة بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1995 تطورت في مختلف المجالات في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة وغيرها وأنها تأمل في هذه المناسبة في توطيد العلاقات الثنائية القائمة على الثقة المتبادلة وزيادة التفاهم والتبادلات بين الشعبين.

وأوضحت الوزارة في بيان بثته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن الرئيس السيسي أعرب عن أمله في تعميق واستمرار العلاقات التعاونية القائمة على الثقة والتعاون المتبادل بين البلدين منذ قيام العلاقات بينهما.

ومن المخطط إقامة مختلف الفعاليات باسم “أسبوع كوريا” الذي يشمل عرض الأفلام الكورية ومسابقة أمواج الثقافة الكورية وعرض مسلسل كوري عبر قناة تلفزيونية مصرية خلال شهر مايو الجاري بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.