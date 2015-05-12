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وزير الصناعة يفتتاح الجناح المصرى فى معرض EXPO 2015‎

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وزير الصناعة يفتتاح الجناح المصرى فى معرض EXPO 2015‎ وزير الصناعة يفتتاح الجناح المصرى فى معرض EXPO 2015‎

وزير الصناعة والتجاره منيرفخريعبد النور

قام منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة برافقه القنصل العام على الحلوانى بأفتتاح الجناح المصرى فى معرض EXPO 2015 المقام فى ميلانو،

كما قام كل من السيد وزير الصناعة والتجارة والقنصل العام بزيارة الجناح الايطالى بالمعرض حيــث عقد اجتماع مع مفوض عام معرض EXPO 2015 وكذلك مع مفوض الجناح الايطالى ، تم خلاله تداول عدداً من الموضوعات التجارية .

كما عقد وزير الصناعة والتجارة اجتماعاً فى مقر اتحاد الصناعات الايطالى مع ممثلى كبرى الشركات الايطالية العاملة فى وكذلك ممثلى الشركات الراغبة فى الاستثمار فى مصر حيث تناول خطة الاستثمارية وأولويات قطاع الصناعة فى المرحلة القادمة

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