بالصور: عروض فاضحة للنجمات على السجادة الحمراء

تختلف صيحات الجمال من سنة إلى أخرى، وتتنوع بذلك طرق تطبيق المكياج وتسريحات الشعر عند النجمات على السجادة الحمراء. لكن صيحة جديدة بدأت تنتشر، وتتمثّل بإبراز النجمات أجسادهن، ليس بالأزياء فقط، بل باتّباع نظام غذائيّ للحصول على جسم مثير. وتكتمل الغرابة في طريقة التقاط الصور على السجادة الحمراء. فبعد أن اعتدنا رؤية عروض كثيرة على السجادة الحمراء، برزت هذه السنة عروض لمؤخّرات النجمات.

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إذا ألقينا نظرة على آخر إطلالات النجمات خلال حفل Met Gala، نلحظ كيف كان التركيز الجماليّ على مؤخّراتهن، لا سيّما كلّ من جينيفر لوبيز، وكيم كرداشيان، وبيونسيه، اللواتي جعلن كلّ الأضواء تُسلّط على هذه المنطقة . فكلّ واحدة منهنّ ارتدت ثوباً فاضحاً لتحقيق هذه الغاية. وقد حاولن الوقوف بطريقة مثيرة تبرز جمال أجسادهن .

Beyoncé

رأينا بيونسيه المتألقة حيث برزت تفاصيل جسمها بطريقة لافتة، بعد أن استغرقت وقتاً من العمل والتحضير لتبرز جمالها بعد النظام الغذائي الذي اتّبعته قبل الحفل. وبالرغم من جمال جسدها، فإنّ تسريحة شعرها باتجاه الأعلى، وبشكل جانبيّ، جعلت فكّها يبدو منخفضاً.

Kim Kardashian

ارتدت كيم ثوباً عصرياً من تصميم روبرتو كافالي، ما سمح لمنحنياتها بالظهور أيضاً . إنّها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها كيم بهذا الشكل. لكن التركيز لم يكن على أردافها هذه المرة فقط، بل على كامل تفاصيلها الجماليّة.

Jennifer Lopez

لطالما حاولت جينيفر التركيز على جمال ورشاقة جسمها وكانت تبدو فاتنة وجذابة. لكن إطلالتها الأخيرة مع هذه الصيحة في إبراز المؤخرة على السجادة الحمراء بهذا الفستان المثير من فيرساتشي جعلتها تُظهر تقدّمها في السنّ، بحيث لم تظهر برشاقتها المعتادة ما برز بشكل واضح سيلوليت جسمها .

تابعي الصور، لاكتشاف من هنّ النجمات الأخريات اللواتي اعتمدن هذا الاتجاه المثير في صورهنّ الجمالية على السجادة الحمراء.

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