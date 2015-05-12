ندوة "اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" بمركز النيل للإعلام بجنوب سيناء

نظم مركز النيل للإعلام بطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل موسعة بقاعة مجمع الإعلام النموذجى تحت عنوان "اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية"، حاضر فيها ثروت عبد العزيز، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، بحضور عبد الحميد فتحى، مدير مجمع الإعلام، وبمشاركة عدد من العاملين فى المديريات الخدمية والشبابية المختلفة.

وأوضح مدير مجمع الإعلام فى بداية الورشة إلى أن الهدف من الورشة هو نشر فكر اللامركزية والنهوض بمستوى الأداء فى الوحدات المحلية من أجل رفع مستوى أداء المحليات والمساهمة فى تحقيق التنمية، ورفع وعى المواطن باللامركزية ودورها فى تطوير الإدارة المحلية والنهوض بالمحليات.

واستعرض ثروت عبد العزيز مفهوم اللامركزية وفوائدها ومنها دعم وتقوية الديمقراطية ودعم حقوق المساواة والمواطنة وتعزيز قيم الثقافة والشفافية وتقليل الفوارق بين المواطنين ورفع جودة توصيل الخدمات العامة والتعرف على احتياجات المواطنين بحكم الاقتراب منهم بجانب التدريب على أساليب الحكم.

وأوضح عبد العزيز الفرق بين المركزية واللامركزية، حيث إن الأولى ترتبط بتنظيم الحكم الاشتراكى ويكون فيها التخطط والقرار مركزيا، مثلما كان سائدا فى مصر خلال الستينات، أما اللامركزية فدور الدولة يكون محدودا ويكون اتخاذ القرار وتنفيذه من جانب السلطات المحلية بصفة أساسية.