هيئي نفسك وطفلك للفطام

لكي تهيئي نفسك وطفلك لاستقبال هذا الأمر، ففي مرحلة الفطام تبدأ أولى خطوات الاستقلالية وبعد الطفل عن أمه شيئاً فشيئاً، ينصحك الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشريف اختصاصي في التوجيه والإرشاد النفسي بالآتي:

1 - استعدي نفسياً وعاملي طفلك بهدوء؛ حتى تكسبي معاونته بدلاً من عدائه.



2 – لا تعتقدي أنه لا يفقه شيئاً ولا يتأثر بشيء، لذلك واجهي حيله الدفاعية بصبر.



3 – لا ترضخي له، فغالباً ما سيلجأ في بداية الأمر للعناد؛ ليبين أنه غير آبه بهذا الثدي، وهنا أظهري له احتراماً أكبر مع إيضاح أن هذا التقدير بسبب بعده عن ثديك.



4 - عندما ينتقل لمرحلة الصراخ كوني هادئة وتحدثي معه بحزم ولا تهمليه؛ حتى لا يرفضك تماماً، وقد يرفض الأكل منك وحتى اللعب معك.



5 - عندما ينتقل لمرحلة البكاء، تعاملي مع الموقف بتهميش، وقومي بإعطائه أي شيء آخر لإلهائه، واعلمي أنه عند موعد كل رضاعة ستتعاملين معه وفقاً لحيلة دفاعية مختلفة.



6 - عوضي ابنك بحنان مضاعف ودلليه والعبي معه؛ حتى لا يشعر بأن الرضاعة فقط هي السبب في حنانك، فأنتِ عالمه وأمانه.



7 - ضعي جدولاً لأوقات الرضاعة، وهذا يمكن عمله قبل موعد الفطام بحوالي 6 أشهر؛ لكي لا تنقطعي عنه مرة واحدة، وإنما بالتدريج.



8- استخدمي أسلوب التنفير من ثديك وليس التخويف، وقبل موعد الفطام بشهرين قومي بوضع مادة مرة منفرة بين الرضعة والأخرى.



9- تعرفي في هذه الفترة على البدائل المحببة له والأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تجعليها بديلاً عن ثديك.



10- أبعديه عن حضنك تدريجياً بعد عمر السنة، وهذا ضروري لتكوين شخصيته.