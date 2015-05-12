النائب العام يطعن على حبس رئيس نادي الزمالك في تهمة سب «العوضي»

قال طارق العوضي محامي “الوايت نايتس” إن النائب العام طعن على الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي في مارس الماضي، بحبس رئيس نادي الزمالك، سنة، بتهمة سبه وقذفه، خلال استضافته في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، وذلك في الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف جنيه وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون شدد العقاب على أمرين، أولهما الطعن في عرض الأفراد، وثانيهما خدش سمعة العائلات مما يخدش سمعتها ولو كان موجها إلى فرد معين، أو غير معين منها، وسواء كان متصلا بالعرض، أو بغيره من نواحي الشرف والكرامة.

وأشارت المحكمة إلى أنها تبين لها أن رئيس الزمالك “المتهم” قد وصف “العوضي” بعبارة “صايع” وأنه “يوجد رئيس دولة لا يخاف من العوضي أو أم العوضي”، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن هاتين العبارتين وما أحاط بها من عبارات تبين منه للمحكمة أن المتهم قصد النيل من سمعة واعتبار والطعن وخدش لسمعة عائلة المدعي بالحق المدني، بما يؤدي إلى احتقاره بين أقرانه وذويه، حيث ذكر عبارة “أم العوضي”.