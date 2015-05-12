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بالصور..وزير التموين يفتتح منافذ لسلع الغذائية في الاسماعيلية اليوم

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بالصور..وزير التموين يفتتح منافذ لسلع الغذائية في الاسماعيلية اليوم بالصور..وزير التموين يفتتح منافذ لسلع الغذائية في الاسماعيلية اليوم

صورة لوزير اثناء افتتاح منفذ لسلع الغذائية بالاسماعيلية

وأكد خلال زيارة للاسماعيلية وتفقد عدد من منافذ السلع الغذائية والمخابز أن الحدومة تتابع ملفات الخدمات الجماهيرية التموينية ولن تسمح بأى تجاوز فى الاسعار وأن الوزارة تعتمد على الشراء من المنبع حفاظا على الاسعار وأن الاسعار أستقرت الى حد كبير فى الاسواق وأنه سيتوجه غدا الى محافظة كفر الشيخ لافتتاح منافذ جديدة وتعميمها على باقى المحافظات
> بجانب زيادة سيارات توزيع السلع بأسعار مناسبة فى عدد من المحافظات

قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين أنه تم أعتماد خطة لزيادة منافذ السلع الغذائية بأسعار الجملة ونصف الجملة لمواجهة  الزيادة غير مبررة بالاسعار مؤكدا مواجهة الوزارة لاى زيادة فى الاسعاربكل قوة

وقال انه تم استلام 700ألف بطاقة تموين وسلع ذكية مشددا على أن بطاقات التموين والسلع والوقود من شأنها السيطرة على الاسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه
> وأوضح أن القمح بلغ أنتاجه المحلى حتى الان 2.3مليون طن نافيا وجود أى عجز بالمخزون

وقام الوزير والمحافظ اللواء ياسين طاهر بأفتتاح منفذ بيع السلع التموينة بعد تطويره بحى ثان الاسماعيلية وهو أحد فروع شركة الجملة لبيع السلع التموينية بالكروت الذكية بالاضافة الى السلع الحرة بأسعار مخفضة والتى تساهم فى السيطرة على الاسعار. كما تفقد الوزير مجمع المخابز الآلية بحى ثانى و عملية استلام وتوريد الاقمح المحلية بصومعة شركة مطاحن شرق الدلتا بالمنطقة الصناعية بالاسماعيلية

 

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