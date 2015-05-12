ضبط عاطل بأسوان متهم في 10 قضايا وبحوزته بندقية الية و6 كيلو بانجو

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز ادفو والقوة المرافقة لهم من ضبط المتهم/ مجلي احمد عبد النبي 43 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز ادفو والسابق اتهامه في (10) قضايا متنوعة وبحيازته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية و 5 طلقات من ذات العيار و (2) لفافة كبيرة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت (6) كيلو جرام ومبلغ مالي (200) جنية

> تحرر المحضر رقم (4077) إداري مركز ادفو لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة​