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ضبط عاطل بأسوان متهم في 10 قضايا وبحوزته بندقية الية و6 كيلو بانجو

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ضبط عاطل بأسوان متهم في 10 قضايا وبحوزته بندقية الية و6 كيلو بانجو ضبط عاطل بأسوان متهم في 10 قضايا وبحوزته بندقية الية و6 كيلو بانجو

صورة ارشيفية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز ادفو والقوة المرافقة لهم من ضبط المتهم/ مجلي احمد عبد النبي 43 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز ادفو والسابق اتهامه في (10) قضايا متنوعة وبحيازته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية و 5 طلقات من ذات العيار و (2) لفافة كبيرة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت (6) كيلو جرام ومبلغ مالي (200) جنية
> تحرر المحضر رقم (4077) إداري مركز ادفو لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة​

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