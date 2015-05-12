الأمير هاري يودّ أن يصبح والداً

يبدو أنّ الأميرة الصغيرة Charlotte استطاعت أن تحرّك مشاعر الأبوة في نفس عمّها الأمير Harry بشكل لافت، برغم أنّه لم يقابلها شخصيّاً بعد.

وقال الأمير، وهو الخامس في ترتيب خلافة عرش إنجلترا، إنّ ولادة ابنة أخيه زادت من رغبته في تأسيس عائلة.

وأكّد لمحطة "سكاي نيوز" البريطانية "أنه يريد أن يُرزق بأطفال الآن، لكن ثمّة مساراً قبل ذلك".

فهو يحلم بأن يرزق بأطفال وبشريكة يتشاطر معها الضغوط الناجمة عن الالتزامات الملكية، لكنه لا يزال بانتظار المرأة المثالية بالنسبة إليه.

ولفت الأمير Harry البالغ من العمر 30 عاماً إلى أنه يشعر أنه عند مفترق طرق في هذا العمر، وقد آن الأوان لكي يستقرّ ويؤسّس عائلة.

وفي سياق منفصل، شارك الأمير Harry في جلسة أسئلة وأجوبة غير رسميّة مع الأطفال في نيوزيلندا، أجاب خلالها عن عدّة أسئلة، كاشفاً فيها أنه لا يملك تاجاً وأنّ السباغيتي هي طبقه المفضّل.

وعن اللقب الذي يستخدمه لمناداة جدته، قال لهم: "أناديها جدتي، لكنني أتكلم عنها مع استخدام لقب الملكة، لأنني أخدم في صفوف الجيش تحت إمرتها".