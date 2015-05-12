أخبار عاجلة

علاج نبوي يقطع الشك في الصلاة فورًا - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً -
ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الأمير هاري يودّ أن يصبح والداً

Google+ Print

الثلاثاء 12-05-2015 13:33

يبدو أنّ الأميرة الصغيرة Charlotte استطاعت أن تحرّك مشاعر الأبوة في نفس عمّها الأمير Harry بشكل لافت، برغم أنّه لم يقابلها شخصيّاً بعد.

وقال الأمير، وهو الخامس في ترتيب خلافة عرش إنجلترا، إنّ ولادة ابنة أخيه زادت من رغبته في تأسيس عائلة.

وأكّد لمحطة "سكاي نيوز" البريطانية "أنه يريد أن يُرزق بأطفال الآن، لكن ثمّة مساراً قبل ذلك".

فهو يحلم بأن يرزق بأطفال وبشريكة يتشاطر معها الضغوط الناجمة عن الالتزامات الملكية، لكنه لا يزال بانتظار المرأة المثالية بالنسبة إليه.

ولفت الأمير Harry البالغ من العمر 30 عاماً إلى أنه يشعر أنه عند مفترق طرق في هذا العمر، وقد آن الأوان لكي يستقرّ ويؤسّس عائلة.

وفي سياق منفصل، شارك الأمير Harry في جلسة أسئلة وأجوبة غير رسميّة مع الأطفال في نيوزيلندا، أجاب خلالها عن عدّة أسئلة، كاشفاً فيها أنه لا يملك تاجاً وأنّ السباغيتي هي طبقه المفضّل.

وعن اللقب الذي يستخدمه لمناداة جدته، قال لهم: "أناديها جدتي، لكنني أتكلم عنها مع استخدام لقب الملكة، لأنني أخدم في صفوف الجيش تحت إمرتها".

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي