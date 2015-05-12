حصرياً: القصبي يغني تيتر مسلسله "سيلفي" في رمضان

أكدت مصادر "سيدتي نت" في انفراد خاص وحصري، أنّ نجم الكوميديا السعودية ناصر القصبي سيغني تيتر مسلسله الجديد "سيلفي"، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، في الفترة الذهبية على شاشة mbc.

وأوضحت مصادرنا أنه خصصت ميزانية كبيرة لإنتاج هذا العمل بصورة احترافية، وتم تصوير المسلسل على مدى ثلاثة أشهر بين بيروت والإمارات والهند، واستعان القصبي بطاقم تقني للتصوير محترف من إنجلترا للحصول على تقنية الصورة السينمائية، حيث استخدم الطاقم التقني البريطاني أربع كاميرات.

وعلمت "سيدتي نت" أن التصوير يتم وسط كواليس يغلب عليها الود والاحترام والحرفية والمهنية الشديدة والدقة المتناهية وكذلك الطابع الكوميدي وخاصة من الفنانين ناصر القصبي ويوسف الجراح وحبيب الحبيب وهيا الشعيبي.

وقد حرص القائمون على المسلسل التكتم الشديد على تفاصيل العمل، حتى أنهم اشترطوا على الفنانين وكافة الطاقم الفني عدم التصريح لوسائل الإعلام بأي شيئ عن المسلسل، ولكن "سيدتي نت" استطاعت اختراق هذه السرية بل كان لنا السبق في كشف تفاصيل العمل قبل الإعلان عنه وبدأ تصويره في دبي.

كما أن المسلسل تداول اسمه في الإعلام "إقلاع اضطراري" بشكل خاطئ كاسم مؤقت، فيما اختير "سيلفي" اسماً للعمل، و"إقلاع اضطراري" عنوان إحدى الحلقات فقط.

ويسعى النجم ناصر القصبي في هذا المسلسل تكرار نجاحاته السابقة في الدراما السعودية من خلال "طاش ما طاش" وتربعه على القمة، حيث أنه لم يقدم بعد توقف "طاش" منذ ما يقارب أربعة أعوام إلا عمل واحد هو "أبو الملايين" مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا ورغم نجاحه إلا أنه لم يرضي طموح جمهور القصبي؛ وذلك من خلال هذا العمل الذي تخصص له قناة mbc ميزانية كبيرة وتحشد في بطولته عدد كبير من نجوم الدراما السعودية ليعرض في الفترة الذهبية كبديلاً لـ"واي فاي" الذي يغيب هذا العام.

وفي سياق التنافس الفني على زعامة دراما رمضان في السعودية، تردد أن القائمين على "سيلفي" اشترطوا على الفنانين المشاركين في بطولة العمل عدم المشاركة في أعمال فنية أخرى وخاصة "منا وفينا" للنجم عبدالله السدحان وباقة من نجوم السعودية ومنهم فهد الحيان ومحمد العيسى وحسن عسيري وغيرهم؛ ولكن هذا الكلام يبدو أنه غير دقيق بدليل قيام الفنان أسعد الزهراني ببطولة عمل آخر هو "سوبر محصل" على قناة روتانا برمضان وأيضاً الاتفاق المبدئي مع الفنانة أمينة العلي على المشاركة في بعض حلقات "منا وفينا".

عَدَسة "سيلْفي" مع ناصر القصبي مرآة كوميدية نقدية للمجتمع على MBC في رمضان

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