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تايلور سويفت ضمن صفوف المعجبين في حفل حبيبها كالفين هاريس

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الثلاثاء 12-05-2015 15:30

يبدو أنّ الحبّ حوّل النجمة العالمية Taylor Swift من كونها مركز الاهتمام على المسرح إلى مجرد معجبة ترقص وتغني بين صفوف الجمهور.

وشوهدت النجمة البالغة من العمر 25 عاماً وسط الجمهور وهي ترقص على أنغام أغاني حبيبها منسّق الأسطوانات Calvin Harris كأيّ معجبة عادية في حفله، الذي أحياه لـKIIS FM في ولاية كاليفورنيا.

وبرغم عدم إعلان Taylor و Calvin علاقتهما رسمياً، فإنّ العديد من التقارير الإخبارية أكّدت أنهما يتواعدان منذ فبراير الماضي، بعد أن تعرّفا إلى بعضهما البعض في حفل جوائز Brit.

يُذكر أنّ Taylor Swift كانت مرتبطة سابقاً بعضو فريق One Direction النجم Harry Styles.

 

 

 

 

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