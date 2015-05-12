كيم كردشيان في البرازيل... ودكتوراه فخرية لكانيي ويست

منح معهد الفنون في شيكاغو النجم الشهير Kanye West دكتوراه فخرية خلال حفلة التخرّج السنوية.

وبدت السعادة واضحة جداً على وجه النجم، لأنّ الدكتوراه من أهمّ معهد مختصّ بالفنون، حيث كانت والدته الراحلة رئيسة قسم اللغة الإنجليزية هناك.

بدورها، عبّرت زوجته Kim Kardashian، نجمة تلفزيون الواقع، عن سعادتها من خلال صورة لـ Kanye خلال التكريم نشرتها، بعد أن أرفقتها بتعليق، كتبت فيه: "دكتور Kanye West، أنا فخورة جداً بك، وأعلم أنّ والدتك ستكون فخورة بك أيضاً".

ولكن التزامات النجمة حالت دون وجودها إلى جانبه، إذ كانت النجمة التي تعرّضت مؤخراً لهجوم عنيف من قبل عدد من منتقديها، خلال حفل توقيع كتابها الجديد Selfish، في البرازيل في إطار نشاط خاصّ بإطلاق مجموعة من الملابس مخصّصة للسوق البرازيلية في "ساو باولو".