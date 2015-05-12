الصحافة العربية تتورّط في مقتل الفنانة التركية وشقيقة السلطان سليمان ترد

منذ تعرّض المطربة التركية ديير دينيز (39 عاماً) للقتل شنقاً في شقتها في اسطنبول، والصحافة العربية تضجّ بصور الممثلة دينيز شاكر الشهيرة بـ"فتون" في مسلسل "الأوراق المتساقطة" و"شهرزاد" في "حريم السلطان" على أنها النجمة القتيلة.

ووصل بالبعض إلى فبركة أخبار تتعلق بالنجمة، مؤكدين أن نجوم "حريم السلطان" نعوا زميلتهم، وهو ما يعكس حالة التخبط التي تعاني منها بعض الصحافة العربية في نقل الأخبار التركية.

شاكر ردّت بطريقة غير مباشرة على الشائعة التي لم يعرف بعد ما إذا كانت قد وصلتها من الصحافة العربية، بنشر صورة لها من مسلسلها الجديد الذي بدأت بتصويره قبل أيام، عبر صفحتها الخاصة على الفايسبوك التي لم يكلف أي صحافي نشر خبر وفاتها بالدخول إليها للتأكد من الخبر.

يذكر أن المطربة ديير دينيز تعرضت للقتل في منزلها وسط إسطنبول، حيث عثر عليها شقيقها الأصغر مشنوقة بحزام حقيبتها.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، تبين أنّ القاتل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً ودخل إلى منزلها من نافذة البيت المفتوحة، بهدف السرقة، وبعد أن اطلع فريق المباحث الجنائية على تسجيل فيديو الكاميرات، تبين أن المجني عليها استيقظت من نومها بعد أن أصدر القاتل صوتاً وأصيبت بالذعر، ما دفعه إلى أن يهجم عليها ويخنقها، وقام بسرقة آلة كلارينيت، وطاقم آلات موسيقية وهاتفها المحمول.

القبض على قاتل الفنانة التركية ديير دنيز

بعد العثور على فنانة تركية مقتولة بيرين سات ترفع الصوت بوجه العنف ضد المرأة

تابعوا أيضاً

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي